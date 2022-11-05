Обидві зовнішні лінії електропередачі ЗАЕС, лінія 750 кВ і резервна лінія 330 кВ, що використовуються для подачі електроенергії з мережі, були відремонтовані.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Запорізьку АЕС в Енергодарі знову під'єднали до енергосистеми України.

Як повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено.

"Обидві зовнішні лінії електропередачі ЗАЕС, лінія 750 кВ і резервна лінія 330 кВ, використовувані для подачі електроенергії з мережі, були відремонтовані, і в п'ятницю вдень почалося повторне підключення. Близько 22:00 електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено", - повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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"Досі мужньому колективу Запорізької АЕС постійно вдавалося підтримувати безпечну роботу шести енергоблоків. Але так далі тривати не може. Я неодноразово закликав терміново створити охоронну зону ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької АЕС, щоб запобігти ядерній аварії. Ми не можемо дозволити собі більше втрачати час. Ми повинні діяти, доки ще не пізно", - наголосив Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС:

Запорізька АЕС з 4 березня перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар.

З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

14 жовтня В МАГАТЕ заявили про наближення до створення захисної зони навколо ЗАЕС.

4 листопада 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія хоче перевести ЗАЕС на свою електромережу.

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