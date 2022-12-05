Україна переживає восьму масштабну ракетну атаку країни-терориста.

У Національній енергетичній компанії "Укренерго" підтвердили влучання російських ракет по об'єктах енергоінфраструктури, а також пов'язані з цим аварійні відключення світла.

"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста... Диспетчери "Укренерго" працюють над утриманням балансу в енергосистемі" , – відзначили у компанії.

Українців закликали залишатися в укриттях, поки оголошена повітряна тривога.

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Станом на 15: 45, про підвищену небезпеку ракетних ударів РФ попереджені жителі всіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Росією Криму.

Масований ракетний удар Росії 5 грудня

Вдень у понеділок, 5 грудня, російські війська завдали восьмого масованого ракетного удару по Україні.

Починаючи з 12:40, повітряна тривога була оголошена в кожній з областей, крім тимчасового окупованого Росією Криму.

В окремих регіонах і містах є "прильоти" ворожих ракет, а також повідомляли про роботу протиповітряної оборони України.

Зокрема, в Одеській області пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, серед мирного населення є постраждалі. У самій Одесі зникли світло і вода.

Також варто відзначити, що одна з російських ракет впала на території Молдови.

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