Тепер претендувати на субсидію можуть заробітчани та безробітні.

Міністерство соціальної політики розширило програму-значить, оформити їх зможе більше українців.

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Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на міністра Марину Лазебну.

"Зокрема, тепер таке право мають ті українці, які працюють за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що отримати субсидії можна і в тому випадку, якщо в сім'ї хтось доглядає за особою з інвалідністю.

"Легше це зробити зараз і тим, хто став безробітним",- підкреслила міністр.

Заяву можна буде подати тільки поштою, на офіційному сайті або в додатку "Дія".

Детальніше про це можна дізнатися в наступному відеоматеріалі:

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Автор: УНІАН