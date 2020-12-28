Міністерство соціальної політики розширило програму-значить, оформити їх зможе більше українців.
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Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на міністра Марину Лазебну.
"Зокрема, тепер таке право мають ті українці, які працюють за кордоном", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що отримати субсидії можна і в тому випадку, якщо в сім'ї хтось доглядає за особою з інвалідністю.
"Легше це зробити зараз і тим, хто став безробітним",- підкреслила міністр.
Заяву можна буде подати тільки поштою, на офіційному сайті або в додатку "Дія".
Детальніше про це можна дізнатися в наступному відеоматеріалі:
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