Незабаром має бути потепління погоди, що покращить ситуацію з енергопостачанням.

На лівому березі Києва покращилась ситуація з постачанням електроенергії.

"Поганих новин немає, і це вже добре. Київ проживає сьогоднішній день з обмеженнями на рівні вчорашніх. На лівому, за свідченнями колег, ситуація стала трохи краща. Колеги придумали певне рішення, яке дало змогу збільшити об‘єм переданої електроенергії", - написав генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

При цьому Коваленко зазначив, що очікується потепління і висловив сподівання, що цей фактор ще поліпшить ситуацію, оскільки у столиці щодня зростає кількість локальних аварій.

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