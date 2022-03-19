24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

Влада Бельгії заявила про рішення відкласти на десять років заплановану на 2025 рік відмову від ядерної енергетики.

Рішення не поспішати з відмовою від ядерної енергетики було ухвалено на тлі військового вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Також цю інформацію в Twitter підтвердив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кро.

"Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років. Разом з тим ми прискорюємо перехід на відновлювані джерела енергії, що є найкращим шляхом до нашої енергетичної незалежності", - написав він.

Відповідний законопроект буде схвалений до кінця березня.

Війна проти України: