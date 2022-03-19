Рішення не поспішати з відмовою від ядерної енергетики було ухвалено на тлі військового вторгнення Росії в Україну / Ілюстрація REUTERS
Влада Бельгії заявила про рішення відкласти на десять років заплановану на 2025 рік відмову від ядерної енергетики.
Рішення не поспішати з відмовою від ядерної енергетики було ухвалено на тлі військового вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters.
Також цю інформацію в Twitter підтвердив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кро.
"Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років. Разом з тим ми прискорюємо перехід на відновлювані джерела енергії, що є найкращим шляхом до нашої енергетичної незалежності", - написав він.
Відповідний законопроект буде схвалений до кінця березня.
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