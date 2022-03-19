Крім того, у селищі в результаті обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

На Київщині внаслідок мінометного удару по селищу Макарів семеро осіб загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

"18 березня окупанти здійснили обстріли із важкого артилерії населених пунктів Бучанщини. В результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та перебувають у лікарні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

Наразі поліцейські Бучанщини працюють на місцях обстрілів, документують наслідки та допомагають мешканцям, які постраждали від авіаудару.

Нагадаємо, 19 березня проводиться евакуація з найнебезпечніших міст Київської області до столиці, після чого біженці зможуть виїхати зі столиці поїздами.

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