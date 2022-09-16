Вантаж, попри небезпеку та труднощі, доправили водії "Енергоатому".

Сьогодні колона з 25-ти вантажівок ДП "НАЕК "Енергоатом" з найнеобхіднішими запчастинами, матеріалами та дизельним пальним для ЗАЕС, пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару.

Про це повідомила прес-служба "Енергоатому".

Зокрема, як зазначається, забезпечено доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти.

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Крім того, було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і, найголовніше, доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції.

"Вантаж, попри небезпеку та труднощі, доправили водії "Енергоатому", зокрема й з Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

15 вересня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що складається із представників 35-ти держав-членів ООН, ухвалила резолюцію, у якій вимагає від Росії негайно припинити окупацію Запорізької АЕС.