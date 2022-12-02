Враховуючи військові ризики, для генерації електроенергії на період опалювального сезону Україні необхідні додаткові обсяги газу.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення Україні для забезпечення генерації електроенергії необхідно додатково близько 3 млрд кубів газу, що становить понад 4 млрд доларів.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, зазначивши при цьому, що Україна потребує допомоги іноземних партнерів.

"Враховуючи військові ризики, для генерації електроенергії на період опалювального сезону необхідно додатково до 3 млрд кубів газу, що в грошовому еквіваленті на сьогодні — понад 4 млрд доларів США. У цьому нам потрібна допомога наших іноземних партнерів", — пояснив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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Чернишов зустрівся з послами G7 і делегацією ЄС в Україні, де обговорив синхронізацію дій "Нафтогазу" та іноземних партнерів щодо поточного стану справ і потреби нафтогазової сфери України.

Війна в Україні та ситуація з газом:

З 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені на обслуговування в "Нафтогаз України" через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції. Таким чином, "газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зараз обслуговує понад 12 млн побутових споживачів газу.

20 жовтня 2022 року в "Нафтогазі" назвали умову, за якої Україні знадобиться імпорт газу цієї зими.

24 жовтня 2022 року в "Нафтогазі" попередили про найгіршу зиму в історії.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Україна тимчасово перейшла в режим повного блекаута.

24 листопада в Києві були знеструмлені 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години на добу.

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