З сьогоднішнього дня "Нафтогаз" отримав право на входження в проект.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" стала власником компанії "Надра Юзівська" і отримала право на розробку Юзівської газоносної площі.

Читайте такожРинок газу зможе повноцінно запрацювати тільки наступного року - Асоціація постачальників енергоресурсівПро це в Facebook написав голова Державної служби геології та надр (Держгеонадр) Роман Опімах.

"Покладено початок розблокуванню реалізації Угоди про розподіл вуглеводнів на Юзівській площі, яка перебувала в статусі найбільшої "сплячої" ліцензії десятиліття, площею понад 7,5 тисячі квадратних метрів. Відсьогодні група НАК "Нафтогаз України" отримує право на входження в проект в якості повноцінного власника ТОВ" Надра Юзівська", яка є стороною-інвестором за угодою", - написав Опімах.

Що цьому передувало

У середині грудня Кабінет Міністрів України дозволив НАК "Нафтогаз України" придбати 100% у статутному капіталі "Надра Юзівська" у Національної акціонерної компанії "Надра України" та "Укрнаукагеоцентр".

Згідно з проектом розпорядження Кабміну, перехід прав на стовідсоткову частку в "Надра Юзівська" до "Нафтогазу" відбудеться після підписання Акту прийому-передачі, але лише після отримання необхідного дозволу Антимонопольного комітету України, який вже почав розгляд справи про відповідну концентрацію.

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Автор: Ігор Орел