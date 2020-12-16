Це дозволить компанії збільшити власний видобуток газу.

Кабінет Міністрів України дозволив НАК "Нафтогаз України" придбати 100% у статутному капіталі "Надра Юзівська" у Національної акціонерної компанії "Надра України" та "Укрнаукагеоцентр".

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду сьогодні.

"НАК "Нафтогаз України" фактично придбає Юзівську газоносну площу. Це велике родовище, яке не один рік фактично простоює, а держава втрачає можливості для отримання прибутку і збільшення видобутку власного українського газу",- сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з проектом розпорядження КМУ, перехід прав на стовідсоткову частку в "Надра Юзівська" до "Нафтогазу" відбудеться після підписання Акту прийому-передачі, але тільки після отримання необхідного дозволу Антимонопольного комітету України, який вже почав розгляд справи про відповідну концентрацію.

Що цьому передувало

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" придбала понад 50% у статутному капіталі компанії "Надра Юзівська", про що свідчать матеріали Антимонопольного комітету України, який у зв'язку з цим розпочав розгляд справи про концентрацію.

У "Нафтогазі" заявили, що готові в найкоротші терміни відновити розвідувальні роботи на Юзівській газовій площі.

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Автор: Бредіхіна Ганна