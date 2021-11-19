При цьому компанія формує новий корпоративний центр, який буде розміщений на вул.Михайлівській.

НАК "Нафтогаз України" виїжджає зі свого київського офісу на вулиці Богдана Хмельницького, щоб реконструювати історичну будівлю.

Про це повідомляє прес-служба компанія.

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"Нафтогаз" вивільнятиме стару адміністративну будівлю на вул.Богдана Хмельницького, яка знаходиться в аварійному стані і потребує реконструкції. Компанія усвідомлює історичне та архітектурне значення цієї будівлі, тому зробить все необхідне для її реставрації та відновлення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Нафтогаз України" формує новий корпоративний центр. Він буде побудований на принципах ефективності, прозорості, забезпечить високу якість управління та взаємодії із зовнішніми партнерами. Він буде розташовуватися на вул.Михайлівській у Києві.

"Новий корпоративний центр стане уособленням нашого підходу до роботи в нових умовах. Велика швидкість, висока ефективність взаємодії, краще налагоджені процеси, відкритість до нових ідей, готовність до побудови нових бізнесів, поєднання успіхів досвідченого покоління і молодих талантів", — цитує прес-служба директора з Управління персоналом і соціальної політики "Нафтогазу" Олену Бойченко.

За її словами, локація, в якій буде сформований корпоративний центр компанії, відповідає новим підходам компанії. Будівля є утилітарним, структурованим за принципом "open space", інтер'єр витриманий в сучасному і демократичному стилі.

У прес-службі вважають, що новий офіс стане майданчиком для взаємодії між підприємствами "Нафтогазу" і з партнерами – інвесторами, медіа, експертним середовищем.

На запитання УНІАН у прес-службі уточнили, що переїзд в новий офіс вже почався і планується до травня його завершити.

НАК "Нафтогаз України":

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Головний офіс компанії зараз знаходиться в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 6.

Автор: Ганна Бредіхіна