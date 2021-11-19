НАК "Нафтогаз України" виїжджає зі свого київського офісу на вулиці Богдана Хмельницького, щоб реконструювати історичну будівлю.
Про це повідомляє прес-служба компанія.
Читайте такожУ платежках за газ з'являтимуться нові суми
"Нафтогаз" вивільнятиме стару адміністративну будівлю на вул.Богдана Хмельницького, яка знаходиться в аварійному стані і потребує реконструкції. Компанія усвідомлює історичне та архітектурне значення цієї будівлі, тому зробить все необхідне для її реставрації та відновлення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що "Нафтогаз України" формує новий корпоративний центр. Він буде побудований на принципах ефективності, прозорості, забезпечить високу якість управління та взаємодії із зовнішніми партнерами. Він буде розташовуватися на вул.Михайлівській у Києві.
"Новий корпоративний центр стане уособленням нашого підходу до роботи в нових умовах. Велика швидкість, висока ефективність взаємодії, краще налагоджені процеси, відкритість до нових ідей, готовність до побудови нових бізнесів, поєднання успіхів досвідченого покоління і молодих талантів", — цитує прес-служба директора з Управління персоналом і соціальної політики "Нафтогазу" Олену Бойченко.
За її словами, локація, в якій буде сформований корпоративний центр компанії, відповідає новим підходам компанії. Будівля є утилітарним, структурованим за принципом "open space", інтер'єр витриманий в сучасному і демократичному стилі.
У прес-службі вважають, що новий офіс стане майданчиком для взаємодії між підприємствами "Нафтогазу" і з партнерами – інвесторами, медіа, експертним середовищем.
На запитання УНІАН у прес-службі уточнили, що переїзд в новий офіс вже почався і планується до травня його завершити.
НАК "Нафтогаз України":
НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.
Головний офіс компанії зараз знаходиться в Києві на вулиці Богдана Хмельницького, 6.