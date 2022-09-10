За словами канцлера, складність нинішніх часів відчувають люди в усьому світі, в тому числі в Європі.

Німеччина мобілізувалася як країна. Вона підготувалася до того, що Росія значною мірою скоротить поставки свого газу, незважаючи на домовленості.

За даними виданням Spiegel, таку заяву зробив федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц під час відеозвернення в суботу, 10 вересня.

За словами німецького лідера, зараз настали складні часи. Це відчувають люди не тільки в Україні, але і в Європі та решті світу. Однак ФРН підготувалася і вистоїть.

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"Ми мобілізуємося як країна, тому що ми солідарна країна. Ми це переживемо. [ ... ] Німеччина підготувалася — наприклад, що Росія значною мірою припинить постачання газу", — повідомив Шольц.

Далі канцлер розповів, як держава бореться з шантажем РФ. На північному узбережжі ФРН будуються термінали зрідженого газу, а газосховища заповнені на високий відсоток. Для забезпечення населення електрикою в Німеччині продовжать працювати атомні електростанції і будуть запущені вугільні.

Зупинка "Північного потоку"

31 cерпня 2022 року "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку".

Компанія заявила, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до їх усунення.

Але за словами Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни "Північного потоку", подібна поломка не повинна зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни і можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", — повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін. У Білому домі і Єврокомісії відреагували на рішення РФ.

Найбільший імпортер газу в Німеччині оголосив про припинення закупівель енергоносія з РФ. А за даними ЗМІ, в Євросоюзі домовилися про обмеження ціни на російський газ.

Тим часом РФ вдалася до прямому шантажу. Вона пообіцяла відновити постачання газу по "Північному потоку" після зняття санкцій.

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