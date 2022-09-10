Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок вдруге від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прибула до Києва.
За словами Бербок, цією поїздкою до Києва вона хоче показати, що її країна буде "підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно - постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою допомогою", передає Spiegel.
"Сьогодні я приїхала до Києва, щоб показати, що вони можуть і надалі покладатися на нас" - заявила Бербок.Відео дня
Понад півроку українці борються за все – "за своє життя, за життя своїх родин і своїх друзів". Роблячи це, вони не лише захищають "своє право людини на мир і свободу, а й наш європейський мирний порядок".
Бербок виїхала в ніч на суботу спецпотягом разом з невеликою делегацією з Польщі до Києва. У Києві німецький міністр проведе переговори, зокрема, з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Решта програми трималється в секреті з міркувань безпеки.
Своїм візитом Бербок хоче послати сигнал проти загрози втоми від війни в Німеччині.
"Мені зрозуміло, що Путін розраховує на те, що ми втомимося співчувати стражданням України. Він думає, що може розділити наші суспільства брехнею та шантажувати нас поставками енергії. І що він може вичерпати нашу енергію, щоб захистити себе від цієї жорстокої атаки на цінності всіх нас. Розрахунки Путіна не повинні спрацювати і не спрацюють" - заявила глава МЗС Німеччини.
Бербок назвала дві конкретні теми, які для неї важливі під час візиту: допомога Німеччини в розмінуванні та підтримка у справі про вчинені воєнні злочини.
Як повідомляв УНІАН, 28 серпня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала "самообманом" твердження, що Берлін отримував дешевий газ із Росії.