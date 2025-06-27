Депутат Міхаель Келлнер заявив, що трубопроводи в Німеччині або Європі не повинні належати компаніям із Росії або США.

Німеччина розглядає можливість зміни законодавства про зовнішню торгівлю, щоб запобігти поглинанню компанії, що управляє газопроводами "Північний потік" та "Північний потік-2". Берлін намагається запобігти відновленню імпорту російського газу.

Видання Reuters пише, що німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що перешкоджатиме введенню в експлуатацію "Північного потоку-2", але наразі в країни немає юридичних можливостей, щоб запобігти продажу активів, які належать російському "Газпрому".

У парламентській відповіді від 24 червня міністерство економіки Німеччини заявило, що уряд обговорює можливість внесення поправки до закону про зовнішню торгівлю протягом поточного законодавчого періоду, оскільки наразі він не передбачає будь-якого контролю інвестицій у разі поглинання.

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Колишній державний секретар міністерства економіки і депутат від партії "Зелені" Міхаель Келлнер заявив, що уряд має усунути цю лазівку.

"Трубопроводи в Німеччині або Європі не повинні належати російським або американським компаніям", - заявив він.

Довідка УНІАН. Газопровідна система "Північний потік" складається з двох подвійних трубопроводів через Балтійське море в Німеччину і була найбільшим маршрутом постачання російського газу в Європу, здатним доставляти 110 мільярдів кубометрів газу на рік.

Другу лінію "Північний потік-2" було завершено 2021 року. Вона так і не була введена в експлуатацію через погіршення відносин між Росією і Заходом, і 2022 року одна з гілок трубопроводу була пошкоджена вибухом.

Північний потік - останні новини

Швейцарська компанія Nord Stream 2 проходить процедуру банкрутства, яка може призвести до продажу активів.

У листопаді The Wall Street Journal повідомив, що американський інвестор Стівен Лінч намагається придбати Nord Stream 2.

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