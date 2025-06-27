Німеччина розглядає можливість зміни законодавства про зовнішню торгівлю, щоб запобігти поглинанню компанії, що управляє газопроводами "Північний потік" та "Північний потік-2". Берлін намагається запобігти відновленню імпорту російського газу.
Видання Reuters пише, що німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що перешкоджатиме введенню в експлуатацію "Північного потоку-2", але наразі в країни немає юридичних можливостей, щоб запобігти продажу активів, які належать російському "Газпрому".
У парламентській відповіді від 24 червня міністерство економіки Німеччини заявило, що уряд обговорює можливість внесення поправки до закону про зовнішню торгівлю протягом поточного законодавчого періоду, оскільки наразі він не передбачає будь-якого контролю інвестицій у разі поглинання.
Колишній державний секретар міністерства економіки і депутат від партії "Зелені" Міхаель Келлнер заявив, що уряд має усунути цю лазівку.
"Трубопроводи в Німеччині або Європі не повинні належати російським або американським компаніям", - заявив він.
Довідка УНІАН. Газопровідна система "Північний потік" складається з двох подвійних трубопроводів через Балтійське море в Німеччину і була найбільшим маршрутом постачання російського газу в Європу, здатним доставляти 110 мільярдів кубометрів газу на рік.
Другу лінію "Північний потік-2" було завершено 2021 року. Вона так і не була введена в експлуатацію через погіршення відносин між Росією і Заходом, і 2022 року одна з гілок трубопроводу була пошкоджена вибухом.
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