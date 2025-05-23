Фрідріх Мерц підтримує санкції проти компанії, яка володіє трубопроводами і має намір зсадити Німеччину з "газової голки" Кремля.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц активно підтримує запропоновані Євросоюзом санкції стосовно газопроводу "Північний потік", що з'єднують Росію з Німеччиною, щоб зупинити зусилля США і РФ щодо відновлення постачання російського "блакитного палива" цим маршрутом.

За даними обізнаних джерел видання Financinal Times, канцлер намагався придушити будь-які внутрішні дебати про переваги постачання газу цим маршрутом.

За словами одного з співрозмовників, повідомлення про те, що пов'язані з Кремлем російські та американські бізнесмени намагаються відновити роботу приватних трубопроводів, спонукали Мерца почати обговорення з офіційними особами в Берліні та Брюсселі про те, як цьому запобігти.

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"Внесення "Північного потоку" до списку санкцій ЄС "потенційно знімає для нього політичну проблему"", - сказали джерела.

Речник уряду Німеччини підтвердив, що Мерц прагне санкціонувати "Північний потік-2".

Співрозмовники видання додали, що запропоновані санкції ЄС будуть спрямовані на Nord Stream 2 AG, швейцарську компанію, яка володіє трубопроводами, і будь-які інші компанії, які можуть бути створені для функціонування проєкту.

Чи будуть запроваджені обмеження стосовно Nord Stream-2 наразі не зрозуміло. Єврококомісія має провести перемовини з цього питання з урядами країн ЄС. Нові санкції можуть бути схвалені лише за умови одностайної підтримки всіх столиць.

Санкції ЄС проти РФ

Єврокомісія готує 18-й пакет санкцій проти РФ. Нові потенційні обмеження, серед іншого, передбачають санкції проти газопроводів "Північний потік".

20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти РФ. Обмеження, зокрема, спрямовані проти нафтового "тіньового флоту" РФ. Тепер під санкціями ЄС вже 342 судна.

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