Стівен Лінч особисто приїжджав до Берліна з Лондона для переговорів щодо російського газопроводу.

Американський бізнесмен Стівен Лінч, який раніше був помічений у лобіюванні російських інтересів, поклав око на "Північний потік-2". Він на початку травня погасив борг оператора газопроводу перед кредиторами.

Видання The Insider пише, що Лінч тепер намагається купити "Північний потік-2", щоб вивести його з-під російського контролю, що дозволило б його запустити. У цьому разі газ надходив би в Європу формально "американським" трубопроводом.

Зазначається, що Лінч особисто приїжджав до Берліна з Лондона для обговорення купівлі та ремонту російського газопроводу. Купівлю "Північного потоку-2" має дозволити Управління з контролю над іноземними активами США (OFAC).

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У своєму листі до відомства Лінч зазначив, що "хоче вивчити можливість поглинання і дерусифікації", що викликає сумніви, враховуючи минуле бізнесмена.

Стівен Лінч - що відомо

Бізнесмен прожив близько 20 років у Російській Федерації. У 2019 році він виїхав із країни, але став успішним, скуповуючи російські активи.

Так, він брав участь у купівлі голландської дочірньої компанії ЮКОСа - Yukos Finance. Щоб провернути угоду, Лінч і його інвестиційна компанія купили невелику фірму, засновану російською "Роснефтью".

Зазначається, що однією з умов купівлі Yukos Finance була передача трубопроводу в Словаччині, який належав компанії, "російській третій особі", тобто фактично він залишиться під контролем Москви. Інвесторів на чолі з Лінчем купили Yukos Finance за 310 мільйонів доларів, але продати трубопровід росіянам не вдалася і його передали Братиславі.

Північний потік - останні новини

3 березня на брифінгу в Брюсселі представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен заявила, що відновлення російського газопроводу "Північний потік-2" не відповідає спільним інтересам країн Європейського Союзу, оскільки не сприяє диверсифікації енергетичних ресурсів у ЄС.

Пізніше стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав запропоновані Євросоюзом санкції щодо газопроводу "Північний потік", щоб зупинити зусилля США і РФ щодо відновлення поставок російського "блакитного палива" цим маршрутом до Європи.

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