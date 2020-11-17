Причиною називають затримку в будівництві нової газової інфраструктури.

Друга гілка газопроводу Eugal, що транспортує газ з "Північного потоку-2" почне працювати 1 квітня наступного року. Раніше очікувалося, що це відбудеться вже 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба оператора.

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Оператор Gascade повідомив про перенесення запуску роботи гілки газопроводу Eugal. Причиною називають затримки в будівництві нової газової інфраструктури.

Перша гілка Eugal розпочала роботу 1 січня 2020 року. Її транспортна потужність - 31 мільярд кубічних метрів газу на рік, двох гілок разом - 55 мільярдів.

Зараз частина eugal транспортує російський газ через "Північний потік".

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

Але через санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Хронологія подій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проект російського газопроводу "Північний потік-2" є викликом для енергетичної безпеки не тільки України, але всієї Європи.

16 липня в США рекомендували компаніям-інвесторам переглянути питання участі в проекті з будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Держдепартамент планує ввести санкції проти компаній-інвесторів "Північного потоку-2".

27 жовтня 2020 року "Оператор ГТС України" озвучив усы мінуси запуску "Північного потоку-2".

17 листопада 2020 року німецьке видання Bild написало про те, що новообраний президент США Джо Байден має намір покласти край обхідному російському газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: УНІАН