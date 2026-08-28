Названо американський винищувач, який отримав 'дешеву' гіперзвукову ракету (фото)

Blackbeard позиціонують як дешевий аналог перспективних гіперзвукових ракет.

Авіаційну версію гіперзвукової ударної ракети Blackbeard компанії Castelion для ВМС США вже випробовують на винищувачі F/A-18E/F Super Hornet. Про це повідомляє портал TWZ, який звернув увагу на відповідне фото.

Фотографію ракети під крилом літака показали під час конференції асоціації Tailhook. На ній зображені дослідні зразки Blackbeard. Йдеться саме про випробування інтеграції ракети, а не про підтверджені запуски.

Вибір носія виглядає цілком логічним, нехай поки що йдеться лише про випробування. F/A-18E/F Super Hornet є основним палубним винищувачем ВМС США. Це також один із найпотужніших винищувачів покоління 4++, який вже вміє застосовувати практично весь авіаційний арсенал Сполучених Штатів.

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Про намір військових США адаптувати Blackbeard для використання з винищувачів флоту стало відомо ще в березні. Ці плани є лише частиною значно масштабнішої програми розгортання нової гіперзвукової зброї.

Blackbeard розробляється не лише у версії для повітряного запуску.

Компанія Castelion також створила наземний варіант цієї гіперзвукової ракети, продемонструвавши надзвичайно швидкі темпи її розробки. Від появи концепції на папері до проведення перших реальних випробувань минуло менш ніж 18 місяців.

Blackbeard – головні особливості

Blackbeard позиціонують як дешевий аналог перспективних гіперзвукових ракет. Основне призначення виробу – ураження цілей на відстані у сотні кілометрів, зокрема рухомих і добре захищених об’єктів.

На оприлюднених зображеннях Blackbeard можна побачити конструкцію, що складається з ракетного прискорювача та гіперзвукового планера.

За зовнішнім виглядом прискорювач нагадує ступінь, який застосовується у балістичних ракетах. Його завдання – набрати необхідну швидкість і вивести планер на задану висоту.

Точні тактико-технічні характеристики Blackbeard компанія Castelion поки не розкриває. Передбачається, що дальність польоту ракети може становити близько 800 км.

Нові ракети США – інші новини

Нещодавно американці вперше показали нову ракету класу "повітря – повітря" AIM-424 Malice. Вона вирізнятиметься надзвичайно великою дальністю польоту та має перевершити за цим показником більшість сучасних ракет свого класу.

Конструкція новинки передбачає двоступеневу схему, яка дасть змогу збільшити дальність ураження цілей і забезпечити ракеті високу швидкість польоту.

AIM-424 Malice стала не першою спробою ВМС США отримати нову наддалекобійну ракету класу "повітря-повітря". Раніше американські військові вже представили AIM-174B Gunslinger – ракету, яку, за оцінками, можна застосовувати для ураження цілей на відстані до 400 км.

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