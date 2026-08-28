Україна втрачає ринки зерна: міністр відповів, чи зможе Київ їх повернути

Через блокаду портів аграрний експорт впав до критично низького рівня.

Покупці українського зерна з Азії та Африки переорієнтовуються на інших постачальників через блокаду портів Великої Одеси. Проте за умов відновлення експорту в повному обсязі Україна поверне собі звичні зернові ринки, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

"Так, зараз з Австралії може піти зерно в той самий Єгипет чи ще кудись. Але ми розуміємо, що воно точно буде дорожчим – плюс 50-60 доларів на тонні. Тому по факту повернення на ринки українського зерна покупці швидко переорієнтуються. Окрім питання ціни, воно буде організаційно доступніше логістично. Тимчасово ці країни змушені купувати дорожче. Але в річному вимірі знайти повну альтернативу таким об'ємам, які з України поставляються, дуже складно і точно дуже дорого", – пояснює міністр.

При цьому він виключив можливість поставок українського зерна за кордон під виглядом зерна з сусідніх країн – зокрема, Румунії.

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"Ні, румунське зерно - не українське. Це було досить чітко врегульовано в 2023-му році. На сьогодні немає по жодній з країн-сусідів зміни походження, 100% немає. На експорт йде румунське зерно. Дійсно, в Румунії, Молдові, на півдні України цього року були сприятливі погодні умови і врожай більший, ніж середній. І відповідно в румунських фермерів більша спроможність експортувати", – каже Висоцький.

Він зазначив, що в цьому немає проблеми, оскільки румунських об'ємів недостатньо, аби замінити українські в річному вимірі.

"З поверненням, хоч і часовим відтермінуванням українського експорту, вони знову займуть свою нішу. Просто розподіл по року зміниться. До цього могли бути рівні частки весь рік, а зараз буде більша частка з Румунії, поки це зерно не закінчиться. Тому тут критичного в цьому нічого немає", – підсумував міністр.

Обмеження українського агроекспорту – останні новини

Раніше голова МінагроТарас Висоцький повідомив, що через блокаду чорноморських портів економічний стан галузі та становище фермерів зараз гірші, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Серпневий експорт української сільгосппродукції може впасти до 1,33 млн тонн. Цей показник буде втричі меншим за середні серпневі обсяги поставок в 2022-2025 роках, який складали 4,19 млн тонн.

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