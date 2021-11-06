За словами експерта, якщо зима буде холодною, то дефіцит газу може сягнути 3,5 млрд кубометрів

Під час опалювального сезону 2021-22 Україна може зіштовхнутися з дефіцитом газу, якщо зима буде холодною.

Про це розповів в ефірі "Україна 24" директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"У разі, якщо буде звичайна зима, то в нас буде дефіцит газу близько 2 млрд кубічних метрів, а якщо буде холодна зима, то буде дефіцит 3,5 млрд кубометрів. Якщо буде тепла зима, дефіцит буде невеличкий, десь практично ми зможемо пройти більш-менш нормально", - повідомив він.

Разом з тим, як писав УНІАН, експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко заявляв, що у новому опалювальному сезоні Україні вистачить наявних запасів гази, втім, без проблем не обійтися. Вони можуть виникнути через складнощі з транзитом російського блакитного палива.

Ціна на газ в Україні

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже $2 тисяч за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

5 країн Європейського Союзу просять розслідувати аномально високі ціни на газ. Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція у своїй спільній заяві закликали встановити загальні правила купівлі газу, щоб пом'якшити різкий стрибок цін на газ.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

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Автор: Вікторія Гордієнко