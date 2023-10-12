Звичайне, зимове споживання електроенергії реально забезпечити, якщо не буде обстрілів.

Українська енергосистема здатна покривати звичайне, зимове споживання. Крім цього, за моделювання, вона може задовільнити споживачів навіть у найбільш холодний день року. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час Київського міжнародного економічного форуму.

"Ми змоделювали найхолодніший день під час проходження опалювального сезону, з найбільшим споживанням. Це моделювання показує, що найхолодніший день ми проходимо, але із застосуванням імпорту електроенергії та включенням додаткових енергоблоків на газу", - розповів він.

За словами очільника енергокомпанії, українська енергетика має ресурс для того, щоб покривати й звичайне, зимове споживання.

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"Відремонтовано достатньо підстанцій та електростанцій для того, щоб енергосистема взимку працювала нормально", - заявив Кудрицький.

Ситуація в енергосистемі

Енергетики активно готуються до майбутньої зими: ремонтують енергоінфраструктуру та зводять для неї фізичний захист, бо є ймовірність, що найхолодніший пора року пройде в умовах російських ракетних обстрілів.

За словами начальниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, росіяни накопичують високоточні ракети для ударів по об'єктах критичної інфраструктури восени-взимку.

Прем’єр-міністр України Дениса Шмигаля нещодавно повідомив, що українська система ППО стала ще більш комплексною і досвідченою: до зими вона буде ще міцнішою, ще сильнішою й ефективнішою. Крім того, було зведено багаторівневий захист енергооб’єктів: пасивний та активний.

За словами Шмигаля, українська енергетика готова до зими на 80%.

Протягом останнього опалювального сезону пересічний українець провів без світла близько 35 днів.

Крім того, у ДТЕК попередили, що ця зима може бути важчою за попередню. За словами голови енергохолдингу ДТЕК Максима Тимченка, до зими готується не лише Україна, а й ворог, а після минулих обстрілів резерви потужності стали нижчими.

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