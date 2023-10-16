До енергосистеми додали потужності, які можуть забезпечити добове споживання мільйона квартир.

Енергетики відремонтували та під'єднали до енергомережі енергоблок ТЕЦ потужністю 250 МВт.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України. "Сьогодні на одній з ТЕЦ вийшов з ремонту енергоблок, який додав до енергосистеми додаткові 250 МВт потужності", - йдеться у повідомленні.

За підрахунками УНІАН, енергоблок на 250 МВт здатен забезпечити добове споживання майже мільйона квартир (за умови, що кожна з них споживає 6 кіловат-годин на добу).

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Підготовка енергетики до зими

У вересні 2023 року в "Укренерго" розповіли, як захистили енергооб'єкти від обстрілів. Відомо, що енергооб'єкти України мають пасивний та активний види захисту.

23 вересня 2023 року у Силах оборони Півдня прокоментували зменшення використання росіянами останнім часом ракет морського базування. За словами начальниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, росіяни накопичують "Калібри" для ударів по Україні восени-взимку.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українська енергетика готова до зими на 80%. Крім того, українська система ППО стала ще більш комплексною і досвідченою: до зими вона буде ще міцнішою, ще сильнішою й ефективнішою.

Проте в "Укренерго" попередили, що ця зима може бути важчою за попередню, а енергосистема України витримає найхолодніший день зими за однієї умови. Звичайне, зимове споживання електроенергії реально забезпечити, якщо не буде обстрілів.

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