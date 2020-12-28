Запаси газу в підземних сховищах за тиждень скоротилися до 24 мільярдів кубометрів.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 19 по 27 Грудня скоротилися на 2,6% - до 24,1 мільярда кубометрів.

Читайте такожМаксимальна ціна газу для українців у січні зросте більш ніж на 20%Про це свідчать дані Державної компанії "Укртрансгаз".

Станом на 27 Грудня запаси газу в ПСГ були на 26% більше, ніж на аналогічну дату 2019 року (19 мільярдів кубометрів). При цьому українські газові сховища заповнені на 78%.

Що цьому передувало

Україна 11 березня почала сезон закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ). Запаси газу в сховищах станом на 11 березня становили 15,808 мільярда гривень.

28 жовтня прес-служба компанії "Нафтогаз України" повідомила, що українські газові сховища переходять у режим відбору природного газу.

До початку опалювального сезону 2019-2020 років Україна накопичила в ПСГ 21,76 мільярда кубометрів газу, що є рекордним показником за останні десять років.

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Автор: Ігор Орел