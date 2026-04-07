Ціни на нафту зростають, оскільки Ормузька протока залишається закритою

Експерт зазначив, що нафта утримує свої позиції, оскільки ризик ескалації бойових дій є реальним.

Ціни на нафту у вівторок, 7 квітня, продовжують зростати на тлі наближення встановленого США крайнього терміну, протягом якого Іран повинен відкрити Ормузьку протоку, інакше йому загрожує "знищення".

Агентство Reuters пише, що станом на 10:00 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,44 долара, або 1,3%, до 111,21 долара за барель, а ф'ючерси на нафту марки WTI підскочили на 2,32 долара, або 2,1%, до 114,73 долара.

Старший аналітик ринку в Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що відмова Ірану від пропозиції США про припинення вогню підтримує високу напруженість і ставить дипломатію на межу провалу.

"Нафта утримує свої позиції, тому що ризик бойових дій більше не є теоретичним. Атаки на енергетичні та судноплавні об'єкти тривають, і трейдери побоюються, що навіть якщо війна закінчиться, збитки інфраструктурі можуть вивести нафту з обігу на місяці, а не на дні", – сказала експерт.

Експорт з кількох країн-виробників Перської затоки вже різко скоротився через обмеження потоків через Ормузьку протоку, яку Іран закрив після початку атак США та Ізраїлю 28 лютого.

Конфлікт призвів до скорочення світових поставок нафти, в результаті чого спотові надбавки до ціни на нафту марки WTI в США злетіли до рекордних рівнів, оскільки азіатські та європейські нафтопереробні компанії поспішають забезпечити запасні поставки на тлі збоїв через війну на Близькому Сході.

Блокування Ормузької протоки – останні новини

2 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки. Вже 4 квітня, за даними ЗМІ, офіційний Тегеран заявив про готовність частково розблокувати Ормузьку протоку, відкривши прохід для суден, що перевозять "товари першої необхідності".

На тлі істотного обмеження трафіку через Ормузьку протоку та продовження бойових дій на Близькому Сході ціни на нафту істотно зросли.

У свою чергу Саудівська Аравія підвищить ціни на свою основну марку нафти до рекордного рівня на тлі майже повного закриття Іраном Ормузької протоки та невизначеності щодо термінів завершення війни на Близькому Сході.

Вас також можуть зацікавити новини: