Павло Тиндик повідомив, що постачальники відчувають труднощі при забезпеченні побутових споживачів ресурсом вже в нинішньому опалювальному сезоні через обмеження ціни на газ.

Природний газ внутрішнього видобутку має стати основним ресурсом для забезпечення населення в рамках обов'язкового річного контракту на газ.

Про це заявив директор ТОВ "Харківгаз збут" Павло Тиндик в ході обговорення впровадження річного тарифу на газ на ток-шоу "Energy Freedom з Андрієм Куликовим".

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"При введенні річного продукту найбільше побоювання викликає питання ресурсу природного газу. Весь ресурс, який видобувається державою, передається НАКу (НАК Нафтогаз України - ред.), а вільного доступу до цього ресурсу в інших постачальників немає. Держава каже: ціна буде ось така, а де взяти газ за цією ціною ніхто не озвучив. Якщо держава, з одного боку, говорить, як продавати, то де ж відповідь держави, а як цей ресурс отримати з рівними умовами для всіх учасників ринку?" - сказав він.

Павло Тиндик повідомив, що постачальники відчувають труднощі при забезпеченні побутових споживачів ресурсом вже в нинішньому опалювальному сезоні через обмеження ціни на газ.

"Ми зверталися і до НАК "Нафтогаз", і до "Укргазвидобування", і до інших видобувних організацій: продайте нам газ за ціною, яка дозволить забезпечити можливість постачання надалі газу населенню по 6,99 (грн за кубометр – ред.). Жодна компанія не вийшла з пропозицією укласти договір. На біржі нижче 7500 (грн за тисячу кубометрів - ред.), я в поточному режимі ціни не бачу. Причому ті ж структури НАКу продають цей газ оптом по 7500. Виникає питання: як будь-який постачальник на території України може купити газ внутрішнього видобутку для забезпечення своїх клієнтів?" - додав директор ТОВ "Харківгаз Збут".

За його словами, концепцію формування пропозиції на ринку у вигляді річної фіксованої ціни постачальники підтримують. Але держава, крім рівного доступу до вітчизняного ресурсу, має забезпечити та дотримання балансу інтересів всіх учасників ринку.

"Наші клієнти будуть задоволені, якщо ми запропонуємо їм річний продукт. Впровадження нових продуктів лише додає привабливості для клієнтів при виборі того чи іншого постачальника. Але умови зміни постачальника, умови зміни продукту, які пропонуються в цей момент... мені здається, що тут не дотримані інтереси споживача і чинного постачальника. Споживач в будь-який момент може перейти з боргами на іншого постачальника або відмовитися від річного контракту і вибрати місячний. Як в таких умовах постачальнику не потрапити у збиток", - підкреслив Павло Тиндик.

Нагадаємо, 5 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила і винесла на громадське обговорення проект постанови про введення з 1 травня цього року обов'язкового річного контракту на газ для всіх українців. На період дії такого контракту ціна газу буде зафіксована на одному рівні.

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Автор: УНІАН