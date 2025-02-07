Ця пропозиція України є актуальною у контексті подолання залежності ЄС від Росії і зміцнення енергетичної безпеки Європи.

Україна готова надати свої підземні газосховища для зберігання американського природного газу, доставленого у скрапленому вигляді в Європу через LNG-термінали. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Зокрема, речник розповів подробиці про ініціативу, раніше озвучену міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Міністр в переліку інших різних ініціатив, чим може бути важливе стратегічне партнерство України та США, перерахував одну з привабливих, на нашу думку, можливостей взаємодії - це можливість України купувати LNG-газ з США і зберігати його в українських підземних газосховищах на заході України, а також інший американський LNG-газ, який закачують інші країни, які поруч з нами по сусідству, який можна зберігати в українських газосховищах", - повідомив Тихий.

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За словами речника, Україна має унікальні за розміром та характеристиками підземні газові сховища, які є третіми за розміром у світі після США і РФ, і власне - найбільшими в Європі.

"Це дозволяє зберігати у нас в Україні, на вигідних умовах, цей газ, який закачується в різні країни, може надходити і до нас, і до Польщі та інших країн", - сказав Тихий.

Він підкреслив, що цей газ можна використовувати як фактор енергетичної безпеки Європи.

"Відповідно, якщо потрібне десь надання цього газу в регіоні, і загалом, на європейському континенті, він може швидко отримуватися з українських сховищ, де він зберігається", - додав речник.

За його словами, в МЗС вважають, що це стратегічна тема для розмови з американцями.

"Ми вважаємо, що це може бути перспективний напрям співпраці з ними. Станом на зараз - цю тему запропонували як публічно, так і не публічно. Я думаю, що на найближчих контактах з американською стороною ця тема лунатиме", - сказав Тихий.

Він додав, що ця пропозиція України є цікавою у контексті заміщення російського газу на європейському ринку і зміцнення енергетичної безпеки Європи.

Українські газові пропозиції

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що коло спільних інтересів взаємовигідного співробітництва України та США не обмежується тільки можливостями розроблення і видобутку корисних копалин. Зокрема, за його словами, Україна має величезний потенціал - особливо після припинення транзиту російського газу територією України - щодо закупівлі LNG-газу в США.

Наприкінці січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також запропонував Хорватії зберігати власний газ в українських газосховищах.

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