Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує від Сполучених Штатів Америки рішень і кроків, що завадять завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Про це Кулеба сказав під час панельної дискусії американського "Центру аналізу європейської політики" (CEPA) щодо майбутнього українсько-американського партнерства.
Міністр зауважив, що повідомлення, які надходять від адміністрації президент Джо Байдена стосовно "Північного потоку-2", є дуже обнадійливими.
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"Вони підкреслюють послідовність політики несприйняття "Північного потоку-2". Я вірю, що нам треба трохи більше часу, аби побачити, що обнадійливі повідомлення супроводжуватимуться рівною мірою з обнадійливими рішеннями і кроками, які вживатимуться", - наголосив Кулеба.
При цьому глава МЗС заявив, що зрештою завершення спорудження "Північного потоку-2" свідчитиме про «просту закономірність».
"Якщо проект буде завершено, то може бути лише один висновок: що заходи, які були вжиті, аби унеможливити його завершення, були неефективними", - наголосив міністр.
Кулеба зауважив, що цей газогін є "болісною історією", і йому не подобається мати розбіжності з німецькими дипломатами у цьому питанні.
"Вони мають власні національні інтереси, а ми наші. І ми вважаємо, що "Північний потік-2" підриває європейську безпеку", - сказав міністр і додав, що йдеться не лише про енергетичну безпеку.
Водночас міністр заявив, що Україна після 2014 року більше не може вірити у жодні гарантії Росії, навіть якщо вона обіцятиме збереження транзиту газу територією України у Європу після спорудження газопроводу "Північний потік-2".
Також він переконаний, що енергетична безпека України буде послаблена.
"Завершення спорудження "Північного потоку" зрештою призведе до припинення російського транзиту газу через Україну і підірве національну безпеку моєї країни", - сказав Кулеба.
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Історія "Північного потоку-2"
- Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
- Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".
- Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.
- Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.
- За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.
- 4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".
- 4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.
- 6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".
- 9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".
- Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.
- 29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".
- Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.
- Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".
- 7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".
- 13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.
- 22 лютого 2021 року США ввели нові санкції проти російського судна, що будує "Північний потік-2".
- Станом на 23 лютого 2021 року через санкції США відразу 18 європейських компаній відмовилися добудовувати "Північний потік-2".
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