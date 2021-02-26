Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що адміністрація президент Джо Байдена висловлює обнадійливі сигнали у питанні «Північного потоку-2», але вони мають супроводжуватися відповідними діями.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує від Сполучених Штатів Америки рішень і кроків, що завадять завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Про це Кулеба сказав під час панельної дискусії американського "Центру аналізу європейської політики" (CEPA) щодо майбутнього українсько-американського партнерства.

Міністр зауважив, що повідомлення, які надходять від адміністрації президент Джо Байдена стосовно "Північного потоку-2", є дуже обнадійливими.

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"Вони підкреслюють послідовність політики несприйняття "Північного потоку-2". Я вірю, що нам треба трохи більше часу, аби побачити, що обнадійливі повідомлення супроводжуватимуться рівною мірою з обнадійливими рішеннями і кроками, які вживатимуться", - наголосив Кулеба.

При цьому глава МЗС заявив, що зрештою завершення спорудження "Північного потоку-2" свідчитиме про «просту закономірність».

"Якщо проект буде завершено, то може бути лише один висновок: що заходи, які були вжиті, аби унеможливити його завершення, були неефективними", - наголосив міністр.

Кулеба зауважив, що цей газогін є "болісною історією", і йому не подобається мати розбіжності з німецькими дипломатами у цьому питанні.

"Вони мають власні національні інтереси, а ми наші. І ми вважаємо, що "Північний потік-2" підриває європейську безпеку", - сказав міністр і додав, що йдеться не лише про енергетичну безпеку.

Водночас міністр заявив, що Україна після 2014 року більше не може вірити у жодні гарантії Росії, навіть якщо вона обіцятиме збереження транзиту газу територією України у Європу після спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також він переконаний, що енергетична безпека України буде послаблена.

"Завершення спорудження "Північного потоку" зрештою призведе до припинення російського транзиту газу через Україну і підірве національну безпеку моєї країни", - сказав Кулеба.

Історія "Північного потоку-2"

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Автор: Віталій Саєнко