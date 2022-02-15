Російська Федерація готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але для цього є умови.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується чинний контракт на транзит через цю країну. Звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. А сама газотранспортна система України буде перебувати в справному технічному стані", - зазначив Путін.
Нагадаємо, що російський "Газпром" не замовив додаткову транзитну потужність через Україну в ході сесії бронювання газотранспортних потужностей на березень. Поточна заявка на транзит російського газу через Україну становить 58,62 млн кубометрів.
Ситуація з газом в Україні:
- Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
- 28 січня 2022 року прем'єр Денис Шмигаль заявив про те, що Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує в першому кварталі 2022 року отримати близько 3,3 мільярда метрів кубічних газу власного видобутку.
- Запаси газу в українських підземних сховищах станом на кінець січня 2021 року становили 21,2 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
- 1 лютого Україна вперше почала фізичний імпорт газу з Угорщини. Цей напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і в разі відсутності транзиту.
- 1 лютого 2022 року "Газпром" у два рази збільшив транзит газу через Україну.