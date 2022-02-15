Президент РФ зазначив, що країна розглядає продовження контракту після 2024 року.

Російська Федерація готова продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але для цього є умови.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час прес-конференції за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується чинний контракт на транзит через цю країну. Звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. А сама газотранспортна система України буде перебувати в справному технічному стані", - зазначив Путін.

Нагадаємо, що російський "Газпром" не замовив додаткову транзитну потужність через Україну в ході сесії бронювання газотранспортних потужностей на березень. Поточна заявка на транзит російського газу через Україну становить 58,62 млн кубометрів.

Ситуація з газом в Україні: