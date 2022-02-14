Обсяг прокачування з 10 лютого 2022 року знову відкотився до середніх показників січня.

Російський "Газпром" не замовив додаткову транзитну потужність через Україну в ході сесії бронювання газотранспортних потужностей на березень. Поточна заявка на транзит російського газу через Україну становить 58,62 млн кубометрів

Це майже вдвічі менше контрактних зобов'язань "Газпрому" на 2022 р. (приблизно 109 млн кубів/добу.). Про це повідомляє Агентство нафтогазової асоціації, з посиланням на дані платформ RBP і GSA Platform.

"Оператор газотранспортної системи України" розподілив пропоновані потужності двома маршрутами: на газовимірювальній станції "Суджа" було запропоновано 9,8 млн куб. м на добу, ще 5,2 млн куб. м на добу – на ГВС "Сохранівка". Це додаткові об’єми для транзиту газу до існуючого вже контракту з "Газпромом", який передбачає перекачку 109 млн куб. м газу на добу.

Усі додатково запропоновані об’ємі газу залишилися незатребуваними за результатами аукціону.

Таким чином, обсяг прокачування з 10 лютого 2022 року знову відкотився до середніх показників січня, попри деяке зростання з кінця місяця. Так, 10 лютого транзит через Україну впав до 57,12 млн кубів, тоді як 7-9 лютого він був на рівні 79-98 млн кубів.

Прокачування 11-12 лютого склало близько 52 млн кубів, а заявка на 13 лютого вказує на обсяг в 51,03 млн кубометрів.

Крім того, концерн відмовився бронювати потужності польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

Оператор ГТС України пропонував потужності за двома маршрутами-9,8 млн куб. м на добу на газовимірювальній станції (ГВС) "Суджа" І ще 5,2 млн куб.м – на ГВС "Сохрановка".

Газопровід Ямал-Європа:

Газопровід Ямал-Європа - російський магістральний експортний газопровід протяжністю 4196 км, побудований підприємством Ленгазспецбуд.

З'єднує газові родовища півночі Західного Сибіру з кінцевими споживачами в Західній Європі.

Починається в газотранспортному вузлі в м Торжок (Тверська область). Проходить через територію Росії (402 км), Білорусії (575 км), Польщі (683 км) та Німеччини.

Кінцева західна точка МГ "Ямал-Європа" - компресорна станція "Малі " (в районі м.Франкфурт-на-Одері) поблизу німецько-польського кордону, де він підключений до газопроводу JAGAL.

Загальна протяжність газопроводу Ямал-Європа перевищує 2000 км, діаметр – 1420 мм. Проектна потужність – 32,9 млрд м3 газу на рік. Кількість компресорних станцій на газопроводі - 14 (3 – в Росії, 5 – в Білорусі, 5 – в Польщі та одна - в Німеччині).

"Газпром" і транзит газу через Польщу:

Довгостроковий договір "Газпрому" з Польщею на транзит газу закінчився у 2020 році. Відтоді потужності відрізка розподіляються на аукціонах.

Зараз трубопровід перейшов в реверсний режим, по ньому газ йде з Німеччини до Польщі. "Газпром" перейшов на подобове бронювання потужностей магістралі, хоча до цього викуповував їх на місяць.

У грудні 2021 року "Газпром" відмовлявся бронювати потужності польської ділянки трубопроводу "Ямал-Європа".

Газ по газопроводу "Ямал-Європа", який зазвичай гойдається на захід до Німеччини, з 21 грудня працює в реверсивному режимі і йде на схід до Польщі.

Очікувалося, що постачання газу повернуться до свого звичайного режиму експорту на захід після того, як "Газпром" забронював транзитні потужності.

Але, приблизно після години прокачування в західному напрямку, платформа Gascade показала, що трубопровід зупинився в обох напрямках.

Ціна на газ: