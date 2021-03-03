Постачальник не матиме права протягом періоду дії базової річної пропозиції (з 1 травня по 30 квітня наступного року) змінювати ціну природного газу.

Річна ціна на газ для населення може почати діяти з 1 травня поточного року і діятиме по 30 квітня наступного року.

Про це йдеться в проекті рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Проект рішення планують розглянути 5 березня.

"Прийняття зазначеного проекту постанови дозволить побутовим споживачам споживати природний газ протягом року за фіксованою ціною, яка діятиме в період з 1 травня поточного року по 30 квітня наступного року.

При цьому, всі постачальники природного газу, які будуть мати намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам, будуть зобов'язані в термін до 25 квітня повідомити побутовим споживачам ціну на природний газ, яка буде діяти протягом року, і опублікувати її на своїх сайтах", - йдеться в документі.

Постачальник не матиме права протягом періоду дії базової річної пропозиції (з 1 травня по 30 квітня наступного року) змінювати ціну природного газу.

Згідно з документом, термін дії базової річної пропозиції не залежить від початку поставок побутовому споживачеві, але триватиме до 30 квітня наступного року.

У разі прийняття постанова набуде чинності з 1 травня 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування на офіційному сайті НКРЕКП.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

18 січня, Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, найближчим часом має прийняти рішення про встановлення граничного тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.

18 січня 2021 року Кабмін встановив з лютого граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

24 лютого 2021 року були оприлюднені березневі тарифи на газ для населення.

26 лютого 2021 року стало відомо про те, що "Нафтогаз" знизив ціну на газ для теплокомуненерго.

3 березня 2021 року Кабінет Міністрів доручив Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства подати на розгляд уряду рішення, якими передбачається зобов'язання для Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" продавати газ для потреб населення та теплоенерго за фіксованою ціною з квітня цього року до травня 2022 року.

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Автор: Олена Коваленко