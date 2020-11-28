Будівництво газопроводу було зупинено через американські санкції. Газопровід добудований більш ніж на 90%, остання ділянка, яку залишилося прокласти, знаходиться у водах Данії. Передбачалося, що "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року.

Роботи з прокладання газопроводу "Північний потік-2" відновляться на початку грудня.

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Про це повідомила радіостанція Radio MV німецького мовника NDR 1 з посиланням на представника компанії Nord Stream 2 AG, що є оператором проекту.

Базоване в Штральзунді управління водних шляхів і судноплавства в Балтійському морі рекомендувало капітанам суден з 5 грудня дотримуватися особливої обережності при навігації на південь від Адлергрунда (за 60 кілометрів від острова Борнхольм), повідомляє Deutsche Welle.

Тим часом у проектній компанії газопроводу уточнили деталі будівництва: "ми плануємо відновити роботи з трубоукладки з використанням судна з якірним позиціонуванням у виключній економічній зоні (ІЕЗ) Німеччини цього року".

"Ми назвемо конкретне судно, яке буде використано, пізніше. На даному етапі план передбачає укладання відрізка у 2,6 кілометра на кожній з ниток газопроводу", - підкреслили й в Nord Stream 2 AG.

Раніше, 26 листопада, стало відомо, що трубоукладальне судно "Академік Черський", здатне добудувати газопровід, по всій видимості, вийшло з німецького порту Мукран і попрямувало в Калінінград. Про це свідчили дані порталу з відстеження суден Marine Traffic.

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На початку жовтня "академік Черський" вперше з травня покинув Мукран, попрямувавши до Куршської коси. Там він стояв у режимі "обмеженої маневровості". В середині жовтня поруч з трубоукладачем з'явилися судна постачання "Умка", Finval та "Балтійський дослідник".

До цього, 26 жовтня, Норвезька DNV GL заявила, що припинить надавати верифікаційні послуги щодо суден, які обслуговують "Північний потік-2", а також обладнання на цих судах. Компанія пояснила, що прийняла таке рішення після аналізу нових роз'яснень Держдепартаменту США щодо санкцій проти "Північного потоку-2". При цьому DNV уточнила, що не відмовляється від сертифікації самого трубопроводу. Раніше про таку відмову повідомили багато ЗМІ.

Газопровід добудований більш ніж на 90%, остання ділянка, яку залишилося прокласти, знаходиться у водах Данії. Передбачалося, що "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію до кінця 2019 року. Проте вже влітку того ж року стало остаточно ясно, що "Газпром" вибився з графіка і не зможе виконати намічене, а в грудні 2019 року проект повністю встав. Швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб для "Північного потоку-2" і вивела свої судна з Балтійського моря через загрозу санкцій США. Очікується, що до кінця 2020 року США внесуть в оборонний бюджет країни новий пакет обмежень проти проекту газопроводу.

Довідка УНІАН

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Але через санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

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Автор: Вікторія Токарєва