В РФ начебто дослухалися до аргументів про брак води для охолодження реакторів та нестабільність зовнішнього живлення ЗАЕС.

Росія начебто погодилася не відновлювати роботу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до завершення російсько-української війни. Про це заявив генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гросі, повідомляє офіційний сайт агенції.

Експерти агенції нагадують, що для перезапуску всіх енергоблоків Запорізької АЕС необхідно вирішити проблеми з їхнім охолодженням, а також доступом до зовнішніх джерел живлення.

Ці умови представники МАГАТЕ озвучили під час переговорів з призначеним окупантами керівництвом станції та російським регулятором – Ростехнаглядом, який проводить передліцензійну інспекцію на енергоблоках № 1 і 2 ЗАЕС.

Відео дня

Експерти МАГАТЕ констатують, що ситуація із зовнішнім живленням ЗАЕС залишається вкрай нестабільною. Наразі функціонує лише одна лінія електропередач, тоді як до повномасштабного вторгнення їх було 10.

Вони додають, що підрив греблі Каховської ГЕС і зникнення Каховського водосховища у 2023 році означає, що тепер ЗАЕС не має достатньо води для охолодження шести реакторів.

За підсумками обговорень РФ начебто погодилася не відновлювати роботу ЗАЕС до припинення бойових дій.

"Виходячи з обговорень, очевидно, що існує загальний консенсус між усіма сторонами, що Запорізька атомна електростанція не може відновити свою роботу, доки ця масштабна війна продовжує загрожувати ядерній безпеці на майданчику, про що МАГАТЕ також дуже чітко заявляє", - зазначає Рафаель Гросі.

Росія хоче перезапустити ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, на початку червня стало відомо, що РФ почала будівництво насосної станції, яка, на думку окупантів, вирішить проблему охолодження шести реакторів захопленої Запорізької атомної електростанції.

Наприкінці травня, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про будівництво ЛЕП для заживлення станції.

Разом з тим в МАГАТЕ не побачили ознак під’єднання ЗАЕС до російської енергомережі. В агенції пояснили, що ЗАЕС бракує води для охолодження реакторів, в разі повноцінної роботи станції.

Вас також можуть зацікавити новини: