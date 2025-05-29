Міжнародне агенство має свою думку щодо заяв України.

Міжнародне агенство з атомної енергії (МАГАТЕ) не бачить жодних ознак того, що Росія намагається під'єднати окуповану Запорізьку АЕС до власної енергосистеми. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву представника цієї організації.

"Наші команди продовжують підтверджувати, що на даний момент немає жодних ознак того, що зараз буде проводитися якась активна підготовка до перезапуску станції", – сказав представник МАГАТЕ на умовах анонімності.

В агенстві посилаються на ситуацію із Каховським водосховищем, яке фактично припинило існувати два роки тому. Саме воно забезпечувало Запорізьку АЕС технічною водою для контролю температури в реакторах.

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"Станція втратила своє основне джерело охолоджувальної води, тому вся система не може працювати так, як було відпочатку спроектовано. Споживання води [під час активної роботи АЕС] є на порядок вищим порівняно з холодним зупиненням. Ми не бачимо жодного легкого та швидкого вирішення цієї проблеми", – сказав представник МАГАТЕ.

Росіяни хочуть запустити ЗАЕС: що відомо

Як писав УНІАН, від початку повномасштабного вторгнення і захоплення ЗАЕС росіянами станція перебуває в режимі холодного зупинення. Тобто вона не виробляє електроенергію. Тиждень тому керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що росіяни активно будують магістральну ЛЕП від Запорізької АЕС у бік Росії. За його словами, ЗАЕС або вже підключена до російської енергосистеми, або її підкоючать у найближчі дні.

Днями про те саме повідомила і газета The New York Times. За її даними, росіяни мають намір перезапустити електростанцію та використовувати її для власних потреб.

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