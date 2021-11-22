Наприкінці жовтня Молдова і російський "Газпром" домовилися про продовження на 5 років дії контракту на постачання газу.

Російський монополіст "Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови протягом 48 годин у разі неоплати молдовською стороною вже поставленого палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними російського агентства, про намір припинити постачання газу до Молдови повідомив представник "Газпрому" Сергій Купріянов. За його словами, молдовська сторона не оплачує вже поставлений газ і не виконує взятих на себе зобов'язань.

"Черговий термін поточних платежів - сьогодні, 22 листопада. У зв'язку з цим сьогодні "Газпром" відповідно до контракту повідомив молдовську сторону, що через 48 годин постачання газу до Молдови буде зупинено", - наголосив Купріянов.

Читайте такожЗапаси газу в українських сховищах скорочуютьсяЗі своєї сторони, секретар віце-прем'єр-міністра Молдови Андрія Спину Аліна Мерлич заявила в коментарі NewsMaker, що уряд не отримував повідомлень від "Газпрому" про припинення постачання газу.

У "Молдовагазі" своєю чергою повідомили, що готують офіційну позицію з цього питання.

Газова криза в Молдові

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня у Молдові було введено надзвичайний стан після того, як наприкінці вересня закінчився термін дії контракту з "Газпромом" і виник дефіцит газу.

Наприкінці жовтня Молдова і російський "Газпром" домовилися про продовження на 5 років дії контракту на постачання газу. Поставки газу в Молдову, згідно з новим контрактом, почалися 1 листопада.

У "Газпромі" зазначили, що контракт про постачання газу до Молдови продовжили "на взаємовигідних умовах".

Автор: Лідія Селезньова