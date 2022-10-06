Рішення діятиме до 5 червня 2023 року.

Європейський союз послабив обмеження, які ввели стосовно "Сахаліну-2". Нафтопровід вивели з-під санкцій до 5 червня 2023 року заради Японії.

Про це йдеться в офіційному журнал Євросоюзу.

"Обсяг виключення: морське перевезення до Японії сирої нафти, отриманої в рамках проекту "Сахалін-2", технічна допомога, посередницькі послуги, фінансування або фінансова підтримка, пов'язані з таким транспортуванням. Початок дії - 5 грудня 2022 року, закінчення - 5 червня 2023 року", - зазначено в документі.

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Трубопровід "Сахалін-2" - що відомо

"Сахалін-2" - нафтогазовий проект, який реалізується на острові Сахалін за угодою про розподіл продукції-близько 60% газу призначено для Японії.

Наприкінці лютого поточного року компанія "Shell", якій належить 27,5% часток у проекті, оголосила про вихід з проекту і відкликала свій персонал. Водночас повідомлялося, що японські Mitsui, якій належить 12,5% проекту, і Mitsubishi - 10% - не планують йти з проекту.

5 жовтня компанія Mitsui OSK Lines повідомила про підписання довгострокового рамкового контракту з новим російським оператором проекту з виробництва газу "Сахалін-2".

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