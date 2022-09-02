Ще три компанії також планують покинути Росію.

Норвезька енергетична група Equinor повністю вийшла з Росії. Це перший повний і впорядкований відхід з російського ринку міжнародної нафтогазової компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Equinor ще 28 лютого пообіцяла вийти зі спільних підприємств в Росії. У березні енергогрупа заявила, що припинить торгівлю російською нафтою, а в травні - оголосила про угоду про вихід зі своїх спільних підприємств в Росії і передачу їх державній компанії "Роснєфть".

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Після цього компанії залишилося тільки продати арктичне Хар'ягінське нафтове родовище, яке експлуатує російська "Зарубєжнєфть", а партнером є французька TotalEnergies.

"Тепер Equinor може підтвердити, що повний вихід з Харьяги також завершений. Після відходу з Харьяги у Equinor не залишилося ні активів, ні проектів в Росії", - наголосили в заяві.

Водночас TotalEnergies, яку критикують за збереження багатьох своїх активів в Росії, 26 серпня оголосила про згоду продати свою частку в Сибірському газовому родовищі місцевому партнеру "Новатек".

Нафтогазові компанії Shell і BP заявили, що планують покинути Росію, але ще не завершили вихід.

Президент РФ Володимир Путін спробував утримати світові компанії, заборонивши інвесторам з недружніх країн продавати акції деяких енергетичних проектів до кінця року. Однак указ в деяких випадках передбачає виключення.

Американська нафтова компанія Exxon вже повідомила чиновників РФ, що подасть до суду на федеральний уряд, якщо Москва не дозволить компанії вийти з гігантського нафтогазового проекту "Сахалін-1".

Як відомо, Росії довелося скоротити видобуток нафти на 25%.

Таке повідомлялося, що через санкції видобуток нафти в рамках російського проекту "Сахалін-1" скоротилася в 22 рази.

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