Компанія посилює обмеження на покупку нафти з Росії та не прийматиме продукти з будь-яким її вмістом.

У середу, 27 квітня, Shell посилила обмеження на купівлю російської нафти, заявивши, що більше не прийматиме продукти нафтопереробки з будь-яким російським вмістом, зокрема, паливні суміші.

Раніше нафтогазова компанія заявила, що поступово припинить купувати російську нафту, проте продовжувала приймати продукцію, що містить менш як 50% палива з Росії, пише Financial Post. Тепер же в Shell стверджують, що відмовляться від таких поставок.

У заявці на поставку авіакеросину на торговій платформі Platts, з якою ознайомилося агентство Reuters, Shell написала:

"Умовою цієї заявки є те, що товари, продані і поставлені продавцем, не будуть вироблені в Російській Федерації (РФ) і не були змішані з яким-небудь продуктом, виробленим у РФ, транспортування проданих товарів не починається або не включає транзит через РФ".

Представник Shell підтвердив зміну умов.

"Ми працюємо над тим, щоб поетапно виключити російську нафту і газ з нашого ланцюжка поставок, одночасно захищаючи енергетичні і паливні ресурси, від яких щодня залежать мільйони людей. Ми домоглися хорошого прогресу і зробили ще один крок, щоб посилити наші торгові умови для допомоги в досягненні цього", - заявили в компанії.

Відмова від російської нафти: що відомо

Європа значною мірою залежить від російської сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема дизельного палива і палива для реактивних двигунів. Згідно з даними Статистичного управління Євростату, Росія є найбільшим постачальником нафти в Європу, забезпечуючи трохи більше чверті імпорту нафти ЄС у 2020 році.

Змішування палива - звичайна практика і може відбуватися на рівні компанії або в резервуарах для зберігання, які містять суміш палива з різних країн.

Інші європейські компанії, в тому числі TotalEnergies, Repsol і BP, більше не купують нафтопродукти з російським вмістом.

Раніше УНІАН писав, що компанія Shell, попри публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжувала її купувати, використовуючи схему так званого змішування товару.

При цьому, як передавало агентство Reuters із посиланням на свої джерела, великі світові торгові будинки планують скоротити закупівлі нафти та палива у російських державних нафтових компаній вже з 15 травня, щоб уникнути порушення санкцій Європейського союзу щодо Росії.

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