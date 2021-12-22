Щодо вугілля – наша держава зараз у "позитивному балансі", стверджував прем'єр.

Опалювальний сезон пройде спокійно за відсутності стресових подій в погоді та гібридних атак з Росії.

Про це в ході робочого візиту на Прикарпаття на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Якщо не буде стресових подій в погодних умовах, не буде гібридних атак з боку нашого північного сусіда, ми пройдемо опалювальний сезон спокійно", – сказав Шмигаль.

Також він повідомив, що ситуація з вугіллям для ТЕЦ теж стабільна: "Вже законтрактовано 10 кораблів імпортного вугілля, ми підняли власний видобуток на 28%. Загальний щомісячний баланс – це 2 – 2,3 млн тонн видобуток та імпорт проти 1,7-1,9 млн, які спалюються на електростанціях. Ми у позитивному балансі, склади приростають".

Читайте такожУкраїнці будуть "з теплом та світлом": Шмигаль назвав ситуацію в енергетиці "абсолютно стабільною"Він додав, що газу у сховищах також достатньо для опалювального сезону "за відсутності стресових ситуацій".

Нагадаємо, 20 грудня міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" повідомила, що мешканці багатьох українських міст можуть залишитись без тепла на новорічні свята через брак газу у підприємств теплокомуненерго.

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