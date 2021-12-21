Ціни на електроенергію в Україні сьогодні в рази менше, ніж у сусідів.

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в цьому опалювальному сезоні тарифи на електроенергію для населення змінюватися не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу.

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"Уряду вдалося забезпечити при проходженні цього опалювального сезону стабільні ціни, і вони так і будуть далі залишатися, незважаючи на деякі експертні оцінки, які нам розповідають, що ціна буде збільшена. Насправді нічого не буде, ціна буде стабільна, і українці не заплатять більше за електроенергію", - сказав Галущенко.

Також він додав, що ціни на електроенергію в Україні сьогодні в рази менше, ніж у сусідів.

"На 21 грудня цього року ціна в Україні в об'єднаній енергосистемі 2 тис.886 гривень за мегават-годину, в Бурштинському енергоострові – 2 тис. 152 гривні. Якщо ми порівняємо ціни з нашими сусідами, то ми побачимо, яка існує драматична різниця. У Польщі, аналогічне базове навантаження, ціна становить 9 тис.539 Гривень, у Румунії – 12 тис. 155 гривень, в Угорщині – 12 тис. 936 гривень, у Словаччині – 12 тис. 918 гривень", - сказав міністр.

Тарифи та опалювальний сезон:

17 грудня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що протягом поточного опалювального сезону тарифи на газ, тепло, електроенергію мінятися не будуть.