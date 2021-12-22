Однак обіцяють, що ціна газу для населення упродовж цього опалювального сезону не збільшуватиметься.

Офіс президента допускає незначне корегування деяких тарифів у межах інфляційних очікувань на рівні 10-11%, зокрема тарифів на розподіл та доставку газу. Однак ціна газу для населення впродовж нинішнього опалювального сезону не зростатиме.

Як передає прес-служба голови держави, про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

"Уряд виділив суттєві кошти, щоб зберегти тарифи на газ для населення фактично на рівні минулого року – нижче 8 гривень за кубометр. Уряд також виділив кошти для забезпечення пільговим газом муніципальних теплокомуненерго, щоб населення отримало опалення практично за цінами минулого року", – цитує Шурму прес-служба президента.

Читайте такожМіністр енергетики прокоментував проблему відключень світла в УкраїніЗа його словами, ціни на електроенергію для населення цьогоріч вдалося втримати від зростання, а для деяких категорій споживачів – навіть знизити. Він наголосив, що підвищення тарифів на постачання або розподіл електроенергії для обленерго жодним чином не вплине на вартість цього енергоносія для населення.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що НАК не зможе тривалий час зберігати чинні тарифи для населення, якщо світові ціни на газ і далі будуть такими ж високими, як сьогодні.

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