Середньозважена ціна склала від 10 до 18 гривень за кубометр.

Вітчизняні компанії, які виробляють соціально важливі товари, станом на сьогодні закупили 15 мільйонів кубічних метрів газу за пільговими цінами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує підтримку бізнесу. Щоб зменшити вплив значних цін на енергоносії, щоб не допустити зростання цін і не допустити зупинки виробництва соціально важливих товарів, уряд ввів максимальну націнку на газ, а також на деякі соціально важливі товари. Станом на 26 січня реалізовано відповідно до зазначеного механізму майже 15 мільйонів кубічних метрів за середньозваженою ціною від 10 до 18 гривень за куб", - сказав він.

Читайте такожКабмін доручив "Нафтогазу" провести аудит цін на газ для населення та теплокомуненерго

Також він додав, що на сьогодні близько 260 компаній, які виробляють соціально значущі товари, мають право на закупівлю блакитного палива за пільговими цінами.

Ситуація з газом:

Кабмін 30 грудня 2021 року прийняв постанову №1433, якою зобов'язав приватні видобувні компанії продавати 20% видобутого газу на Українській енергетичній біржі. Це розпорядження діє до 30 квітня 2022 року.

Крім того, постановою №1435 Кабмін встановив граничну надбавку до вартості газу українського видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не вище 24% для виробників пшеничного борошна вищого гатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, батонів, курячих яєць і рослинної олії. Термін дії такого рішення-до 30 квітня 2022 року.

Також встановлено торговельну надбавку на постачання природного газу вітчизняного видобутку для вищезазначених суб'єктів господарювання на рівні не вище 1%.

26 січня 2022 року Кабінет міністрів доручив Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" закупити послуги незалежного аудиту своєї діяльності в частині контрактів з фіксованими цінами на газ для населення.