Прем'єр-міністр запевнив, що громадяни не будуть переплачувати.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що споживачі газу в Одеській області, які потрапили до постачальника "останньої надії", не будуть переплачувати за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Верховній Раді, відповідаючи на питання, чому 126 тисяч споживачів газу в Одеській області тепер змушені купувати газ у постачальника "останньої надії" за ціною 16,5 грн за куб. м. замість обіцяних 8 грн за куб. м.

Читайте такожУ "Нафтогазі" розповіли, коли очікується зниження ціни на газ

"Дійсно ми знаємо про цю ситуацію в Одеській області і провели вже не одну зустріч і нараду з НКРЕКП і НАК "Нафтогазом". Проблематика зрозуміла і газ людям поставляється, буде поставлятися, і ціна буде відповідно до такої, як встановлена населенню", - сказав прем'єр.

За його словами, ця проблематика вирішується.

"Буде вирішено. Люди не будуть переплачувати", - запевнив прем'єр.

Постачальник "останньої надії": що необхідно знати

Постачальник "останньої надії" в Україні – газопостачальна компанія" Нафтогаз України", яка зобов'язана протягом 60 днів доставити газ споживачеві, якщо він залишився без постачальника цього ресурсу. Ціна на жовтень - 16,56 грн за куб.м. споживачі мають право перейти від постачальника "останньої надії" до іншого постачальника. Для цього споживачеві потрібно подати онлайн заявку на сайті обраної компанії.

Для побутових споживачів в Україні діє річна пропозиція ціни на газ від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти, згідно з якими газ в перший рік має коштувати 7,42 грн за кубометр.

Газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 тисяч клієнтів.

ДК "Нафтогаз України" як ПОН обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Одеській та Луганській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, у місті Шепетівка Хмельницької області.

Автор: Ганна Бредіхіна