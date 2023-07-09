Росія активно поширює фейк про те, Україна планує здійснити теракт на Запорізької АЕС.
Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, російські пропагандисти поширюють дану дезінформацію, наводячи в якості "доказу" готовності України здійснити теракт, той факт, що в Києві встановили датчики контролю радіаційного фону.
Як йдеться в повідомленні, в Києві дійсно встановили додаткові датчики. Однак вони були встановлені для того, щоб надавати користувачам додатку "Київ Цифровий" інформацію про стан повітря. Крім того, датчики необхідні на випадок, якщо країна-агресор захоче здійснити провокацію з використанням радіоактивних речовин.
Також повідомляється про те, українські рятувальники проходять навчання з ліквідації наслідків надзвичайних операцій та радіаційного захисту. Це необхідно для того, щоб захистити населення в разі теракту, а не для того, щоб підірвати станцію.
Що відбувається на ЗАЕС
6 липня 2023 року були опубліковані супутникові знімки ЗАЕС, на яких видно п'ять білих фігур. Розвідка повідомила про те, що окупанти продовжують мінувати ЗАЕС.
9 липня 2023 року окупанти терміново відправили на ЗАЕС Росгвардію. Таку заяву зробив представник ГУР МО Андрій Юсов, зазначивши, що окупанти продовжують мінувати ЗАЕС. На станції зафіксовані мінно-вибухові загородження, замінована техніка, вантажівки з вибухівкою.
Того ж дня Росія закликала НАТО на саміті "вирішити питання" з ЗАЕС.