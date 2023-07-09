9 липня 2023 року окупанти терміново відправили на ЗАЕС Росгвардію.

Росія активно поширює фейк про те, Україна планує здійснити теракт на Запорізької АЕС.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, російські пропагандисти поширюють дану дезінформацію, наводячи в якості "доказу" готовності України здійснити теракт, той факт, що в Києві встановили датчики контролю радіаційного фону.

Як йдеться в повідомленні, в Києві дійсно встановили додаткові датчики. Однак вони були встановлені для того, щоб надавати користувачам додатку "Київ Цифровий" інформацію про стан повітря. Крім того, датчики необхідні на випадок, якщо країна-агресор захоче здійснити провокацію з використанням радіоактивних речовин.

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Також повідомляється про те, українські рятувальники проходять навчання з ліквідації наслідків надзвичайних операцій та радіаційного захисту. Це необхідно для того, щоб захистити населення в разі теракту, а не для того, щоб підірвати станцію.

Що відбувається на ЗАЕС

6 липня 2023 року були опубліковані супутникові знімки ЗАЕС, на яких видно п'ять білих фігур. Розвідка повідомила про те, що окупанти продовжують мінувати ЗАЕС.

9 липня 2023 року окупанти терміново відправили на ЗАЕС Росгвардію. Таку заяву зробив представник ГУР МО Андрій Юсов, зазначивши, що окупанти продовжують мінувати ЗАЕС. На станції зафіксовані мінно-вибухові загородження, замінована техніка, вантажівки з вибухівкою.

Того ж дня Росія закликала НАТО на саміті "вирішити питання" з ЗАЕС.

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