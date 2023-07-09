На станції зафіксовані мінно-вибухові загородження, замінована техніка, вантажівки з вибухівкою.

Після оприлюднення карти мінування росіянами Запорізької АЕС, окупанти терміново відправили на станцію представників Росгвардії.

Таку заяву зробив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, зазначивши, що окупанти продовжують мінувати ЗАЕС. На станції зафіксовані мінно-вибухові загородження, замінована техніка, вантажівки з вибухівкою, повідомляє ТСН.uа.

"Терміново представники Росгвардії – саме вони відповідають в окупаційному корпусі за ситуацію на Запорізькій атомній станції - поїхали для того, щоб вносити відповідні корективи, які, втім, теж не будуть становити для нас будь-яких таємниць", - сказав Юсов.

Відео дня

Він також зазначив, що інформація про мінування ЗАЕС – це свого роду "привіт" тим, хто "не бачить" того, що відбувається на станції.

"Це певний привіт всім "голубам миру", які кажуть за кордоном, що не бачать - можливо, у них проблеми із зором - якихось проблем в діях окупантів. З іншого боку, це сигнал окупантам, що українці все бачать", - зазначив Юсов.

Що відбувається на ЗАЕС

6 липня 2023 року були опубліковані супутникові знімки ЗАЕС. На самому чіткому зі знімків видно п'ять білих фігур.

Того ж дня стало відомо про те, що РФ збирається перевести в режим "гарячої зупинки" ще один енергоблок ЗАЕС. "Енергоатом" заявив про те, що у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячої зупинки", на станції буде реальна загроза аварійної ситуації.

Розвідка повідомила про те, що окупанти продовжують мінувати ЗАЕС.

9 липня 2023 року Росія закликала НАТО на саміті "вирішити питання" з ЗАЕС.

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