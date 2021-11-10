Сьогодні уряд ухвалить рішення про створення вертикально інтегрованої компанії на базі "Центренерго".

Кабінет міністрів не розробляє жодних планів стосовно віялових відключень електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Стосовно запасів газу. Його обсяг у газосховищах абсолютно достатній. У разі потреби "Нафтогаз" має ліквідність, аби забезпечити додатковий імпорт. Є власний видобуток. Стосовно ситуації з електроенергією ще раз підкреслю, що уряд не розробляє ніяких планів щодо віялових відключень", - сказав він.

Водночас глава уряду зауважив, що ситуація у сфері електроенергетики "дійсно є непростою".

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"В першу чергу це стосується запасів вугілля для роботи теплової генерації. Ще декілька місяців тому ми активізували роботу і щодо додаткових імпортних контрактів, і щодо збільшення власного видобутку вугілля", - пояснив прем’єр.

Також він повідомив, що сьогодні уряд ухвалить рішення про створення вертикально інтегрованої компанії на базі "Центренерго". "Мова йде про те, щоб державну компанію "Центренерго" та державні шахти об’єднати в єдину структуру. Це дозволить забезпечити безперебійні поставки вугілля в "Центренерго", а державні шахти отримають чіткий канал збуту, нормальний рівень розрахунків та можливості модернізації", - пояснив прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

2 листопада Україна через дефіцит потужності в енергосистемі запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт. Україна тричі за 2021 рік просила Білорусь про аварійні поставки електроенергії.

8 листопада білоруська енергетична компанія "Біленерго" повідомила про припинення експорту електроенергії в Україну.

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Автор: Дмитро Шварц