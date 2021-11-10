Кабінет міністрів не розробляє жодних планів стосовно віялових відключень електроенергії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Стосовно запасів газу. Його обсяг у газосховищах абсолютно достатній. У разі потреби "Нафтогаз" має ліквідність, аби забезпечити додатковий імпорт. Є власний видобуток. Стосовно ситуації з електроенергією ще раз підкреслю, що уряд не розробляє ніяких планів щодо віялових відключень", - сказав він.
Водночас глава уряду зауважив, що ситуація у сфері електроенергетики "дійсно є непростою".
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"В першу чергу це стосується запасів вугілля для роботи теплової генерації. Ще декілька місяців тому ми активізували роботу і щодо додаткових імпортних контрактів, і щодо збільшення власного видобутку вугілля", - пояснив прем’єр.
Також він повідомив, що сьогодні уряд ухвалить рішення про створення вертикально інтегрованої компанії на базі "Центренерго". "Мова йде про те, щоб державну компанію "Центренерго" та державні шахти об’єднати в єдину структуру. Це дозволить забезпечити безперебійні поставки вугілля в "Центренерго", а державні шахти отримають чіткий канал збуту, нормальний рівень розрахунків та можливості модернізації", - пояснив прем’єр.
Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.
2 листопада Україна через дефіцит потужності в енергосистемі запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт. Україна тричі за 2021 рік просила Білорусь про аварійні поставки електроенергії.
8 листопада білоруська енергетична компанія "Біленерго" повідомила про припинення експорту електроенергії в Україну.