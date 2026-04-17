Сотні тисяч барелів нафти: перший завантажений танкер вийшов з Ормузької протоки

Пакистанське судно йде з вантажем з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Танкер під прапором Пакистану, який увійшов до Перської затоки на вихідних, став першим судном, що вийшло через Ормузьку протоку з вантажем нафти з моменту початку блокади США в понеділок.

За даними систем відстеження суден, повідомляє Bloomberg, у четвер ввечері танкер Shalamar проплив на південь від іранського острова Ларак і вийшов у Оманську затоку з вантажем близько 450 000 барелів нафти, завантажених на острові Дас в Об’єднаних Арабських Еміратах. Танкер класу Aframax, заповнений лише наполовину, вказує пакистанський Карачі як пункт призначення.

З моменту початку ударів США та Ізраїлю наприкінці лютого кількість суден, що проходять через вузьку Ормузьку протоку, здебільшого не перевищувала десятка, і після короткочасного сплеску у вихідні дні вона знову повернулася до таких низьких показників. Блокада, встановлена ВМС США, тепер вимагає від судновласників отримання дозволів як від іранських, так і від американських властей для перевезення нафти та інших товарів із Перської затоки.

Хоча минулого тижня три супертанкери, завантажені неіранською нафтою, змогли вийти з затоки, за останні сім тижнів, навіть до появи американських військових кораблів, лише кілька інших суден з таким вантажем перетнули Ормузську протоку. Навіть з урахуванням очевидного дозволу Ірану для деяких пакистанських суден, це робить перетин Shalamar – після лише кількох днів перебування в затоці – ще більш незвичайним.

До початку блокади США флот Ірану продовжував пропускати власні судна, транспортуючи в березні майже 1,7 мільйона барелів нафти на день. Цей потік зараз значною мірою зупинився, оскільки обидві сторони розглядають можливість нового раунду переговорів.

Shalamar спочатку спробував перетнути Ормузську протоку до Перської затоки в неділю, але розвернувся, коли мирні переговори між Іраном і США зайшли в глухий кут. Через кілька годин судно все-таки пройшло протоку, прямуючи до острова Дас в ОАЕ.

Потім США оголосили про блокаду іранського узбережжя, яка набула чинності з понеділка, змусивши судновласників переоцінити ризики будь-якого перетину. Shalamar почав рухатися на схід у четвер і зараз знаходиться в Оманській затоці, прямуючи до Аравійського моря.

З моменту введення США блокади лише кілька суден спробували покинути Перську затоку – причому деякі з них лише розвернулися і повернулися назад через Ормузьку протоку. Центральне командування ЗС США повідомило в четвер, що за три дні розвернулися 14 суден.

Наразі блокада простягається від узбережжя Оману поблизу Рас-аль-Хадда на північний схід до ірано-пакистанського кордону.

