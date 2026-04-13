В США оголосили про введення блокади всіх морських суден, які заходитимуть до портів Ірану

Згідно з указом президента, в понеділок, 13 квітня, почнеться блокування всього морського руху, що входить до іранських портів та виходить з них, повідомляє в соцмережі Х Центральне командування США.

В заяві уточнюється. що обмежувальні заходи введуть 13 квітня о 10:00 за східноамериканським часом, тобто, о 17:00 за київським часом.

В заяві вказано попередження, що блокада буде застосовуватися до суден усіх країн, що заходять у іранські порти та прибережні райони або виходять з них, включаючи всі іранські порти в Аравійській та Оманській затоках.

Водночас, сили CENTCOM обіцяють, що не будуть перешкоджати свободі судноплавства для суден, що проходять через Ормузьку протоку до неіранських портів і з них.

В заяві йдеться, що додаткова інформація буде надана морякам торгового флоту у вигляді офіційного повідомлення до початку блокади, тому їм радять стежити за трансляціями "Повідомлень для моряків" та зв’язуватися з військово-морськими силами США на каналі 16 (міжкомандний зв’язок) під час плавання в районі підходів до Оманської затоки та Ормузької протоки.

Раніше УНІАН повідомляв, що Reuters, посилаючись на дані щодо судноплавства, повідомило, що в суботу, 11 квітня, через Ормузьку протоку пройшли три супертанкери. Припускається, що це перші судна, що покинули Перську затоку після укладення угоди про припинення вогню між США та Іраном. За даними LSEG, із "пробної стоянки" в Ормузькій протоці вийшли судно-супертанкер (VLCC) Serifos під прапором Ліберії, а також Cospearl Lake і He Rong Hai під прапором Китаю. За даними, кожне з цих суден має транспортувати до 2 млн барелів нафти.

Також ми писали, що NYT, посилаючись на заяви американських чиновників, стверджує, що Іран не може повністю відкрити Ормузьку протоку, що потрібно для збільшення судноплавства, оскільки сам не знає, де знаходяться всі встановлені ним раніше міни. На думку видання, Тегеран не здатний їх всі знайти та знешкодити. В березні Іран замінував протоку після того, як США та Ізраїль розпочали війну проти країни. США не знають, скільки саме мін Іран встановив у протоці та де вони знаходяться. NYT вказує, що знешкодження морських мін набагато складніше, ніж їх установка.

