"Північний потік-2" повинні зупинити США, партнери американців очікують нових санкцій. Це вже передбачено законом.
Читайте такожНімецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2"Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву енергетичний експерт та науковий співробітник Гарвардського університету Бенджаміна Шмітта.
"Партнери США, які виступають проти "Північного потоку-2" (а це більшість трансатлантичної спільноти) очікують, що президент Байден зупинить будівництво кремлівського трубопроводу", - зазначає Шмітт.
Експертка з енергетики фонду Jamestown Маргарита Ассенова пояснює, що санкції Конгресу є обов’язковими, і вони не можуть бути вибірковими. Тож тут немає простору для змін.
"Адміністрація Байдена не має вибору, окрім як ввести їх проти всіх, хто працює із "Північним потоком-2", - каже Ассенова.
"Але ані Державний секретар Блінкен, ані Білий дім не хочуть вводити санкції проти німецьких компаній. Саме тому вони з ними розмовляють. Вони намагаються пояснити цим компаніям", – додає експертка.
Маргарита Ассенова наголошує, що якщо зрештою покращити відносини з Берліном не вдасться, відповідальність за це лежатиме передусім на Німеччині.
Що цьому передувало
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.
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