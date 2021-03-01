Експерт підкреслив, що США мають зупинити Північний потік-2", адже цього чекають європейські партнери.

"Північний потік-2" повинні зупинити США, партнери американців очікують нових санкцій. Це вже передбачено законом.

Читайте такожНімецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2"Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву енергетичний експерт та науковий співробітник Гарвардського університету Бенджаміна Шмітта.

"Партнери США, які виступають проти "Північного потоку-2" (а це більшість трансатлантичної спільноти) очікують, що президент Байден зупинить будівництво кремлівського трубопроводу", - зазначає Шмітт.

Експертка з енергетики фонду Jamestown Маргарита Ассенова пояснює, що санкції Конгресу є обов’язковими, і вони не можуть бути вибірковими. Тож тут немає простору для змін.

"Адміністрація Байдена не має вибору, окрім як ввести їх проти всіх, хто працює із "Північним потоком-2", - каже Ассенова.

"Але ані Державний секретар Блінкен, ані Білий дім не хочуть вводити санкції проти німецьких компаній. Саме тому вони з ними розмовляють. Вони намагаються пояснити цим компаніям", – додає експертка.

Маргарита Ассенова наголошує, що якщо зрештою покращити відносини з Берліном не вдасться, відповідальність за це лежатиме передусім на Німеччині.

Що цьому передувало

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.

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Автор: УНІАН