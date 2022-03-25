Сполучені Штати допоможуть Європі зменшити її залежність від російських нафти і газу та забезпечать континент достатніми запасами енергоносіїв на наступні дві зими.

Президент США Джозеф Байден оголосив про нову ініціативу, спрямовану на те, щоб позбавити Росію доходів від продажу енергоносіїв, які використовуються для розпалювання російської війни в Україні.

Як пише CNN, під час виступу в Брюсселі разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Байден сказав, що Росія використовує свої поставки нафти і газу, щоб "примушувати і маніпулювати своїми сусідами". Він заявив, що США допоможуть Європі зменшити її залежність від російських нафти і газу і забезпечать континент достатніми запасами енергоносіїв на наступні дві зими.

"Потрібний деякий час, щоб налаштувати ланцюги постачання газу та інфраструктуру, які (були) побудовані за останнє десятиліття, тому нам доведеться переконатися, що сім’ї в Європі зможуть пережити цю зиму та наступну, поки ми будуємо інфраструктуру для диверсифікованого, стійкого та чистого енергетичного майбутнього", - сказав Байден.

Також Байден і фон дер Ляєн оголосили про створення спільної оперативної групи, яка має допомогти Європі позбутися залежності від російської нафти і газу. Ця група шукатиме альтернативні джерела скрапленого газу та працюватиме над зниженням попиту на природний газ у майбутньому.

"Я знаю, що відмова від російського газу дорого коштуватиме Європі, але це не тільки правильно з морального погляду, це ще й укріпить наші стратегічні позиції", - сказав Байден.

США працюватимуть над постачанням до Європи щонайменше 15 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу в 2022 році в партнерстві з іншими країнами, заявив Білий дім. Група також працюватиме над скороченням викидів парникових газів за рахунок скорочення викидів метану та використання чистої енергії.

Високопосадовці адміністрації Байдена зазначили, що 15 млрд кубометрів скрапленого газу надходитимуть з кількох джерел, включаючи США й країни Азії.

Як повідомляв УНІАН, Росія за попередні десять днів продала нафти у Європу з портів Чорного моря на суму, яка дорівнює вартості 440 крилатих ракет "Калібр". Ці ракети країна-агресор активно застосовує у війні проти України. Ця нафта йде у порти Франції, Італії і Нідерландів (Роттердам).

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