За останні 10 днів 77 російських танкерів вивезли 4,4 млн тонн нафти у Європу.

Росія за попередні десять днів продала нафти у Європу з портів Чорного моря на суму, яка дорівнює вартості 440 крилатих ракет "Калібр". Ці ракети країна-агресор активно застосовує у війні проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

"Продовжується активний морський трафік по експорту російської нафти з російських портів Чорного моря до країн Європи. Тільки за 10 днів, з 14 березня по 24 березня, через турецькі протоки пройшло 77 танкерів з російською нафтою, які перевезли 4 млн 400 тис. тонн російської нафти. Вартість цієї нафти еквівалентна вартості 440 крилатих ракет "Калібр", тобто це кривава нафта. Це можливість для Російської Федерації фінансувати продовження ракетних обстрілів України, і це треба негайно припинити", - наголосив Клименко.

Він зазначив, що ця нафта йде у порти Франції, Італії і Нідерландів (Роттердам). Також експерт закликав світову спільноту припинити купувати російську нафту.

Окремо він зазначив, що необхідно відновити морське судноплавство з портів Одеського регіону.

"Річ у тому, що у цих портах знаходиться величезна кількість зерна. Це саме те зерно, про яке цілий світ каже, що відсутність експортних поставок зерна з України викличе продовольчу кризу як мінімум у країнах Африки, які є основними покупцями цього зерна", - сказав Клименко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Нафтогаз" підрахував, скільки країн готові відмовитись від російського газу та нафти.

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